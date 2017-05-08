協助就業 屏大辦校園徵才博覽會
屏東大學為協助畢業生順利求職，今日在屏商校區活動中心舉辦校園徵才博覽會，吸引觀光旅遊、資訊科技、餐飲、運動休閒、行銷物流、社會服務、傳統產業等不同領域，共32家知名企業於現場設攤求才，提供900個以上多元工作職缺。
屏大校長古源光表示，屏東大學今年3月與國防部簽約，辦理大學儲備軍官訓練團(ROTC)，凡學生每周六參訓期間可直接於本校就地接受課程訓練，修習大學期間，由國防部發給學雜費、書籍文具費（每學期5千元）及生活費（每月1萬元）等多項福利補助，鼓勵同學可考慮投入國軍行列，既能完成大學學業，又能為畢業預備出路。
他同時提到，配合政府新南向政策，鼓勵同學也可考慮列入畢業後求職的考慮，新南向的國家有很多台商投資設廠，提供不少就業機會，未來很有發展潛力。
在場的攤位以國防部的陣容最龐大，有各種軍種的國軍弟兄一字排開，熱心地為同學服務，十分醒目，也成功吸引不少同學詢問，三年級侯姓同學表示，家中雖然沒有軍人，但因生活和收入相對穩定，每月起薪就有4、5萬元，他有意願投入軍旅，家人也表示支持，因此特地來詢問相關問題，正慎重考慮中。
(中時)
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