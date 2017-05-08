治療帶入遊戲 為恭兒科護理師張琇祺獲表揚
12日是國際護士節，頭份市為恭醫院提前舉辦慶祝活動，並表揚8名護理楷模與18名護理親善天使。獲得護理楷模表揚的兒科病房護理師張琇祺同時有護理師證照與幼保系學歷，遇到不願配合照護病童，她變通提供治療遊戲，把治療帶入兒童遊戲，減少病童的反感，願意接受治療。
兒童病房裡，張琇祺站在床邊以自製的字卡、圖片，引導病童動手翻開，並詢問「今天有喝水嗎？」「有跳三下嗎？」讓手吊著點滴的病童暫時忘記病痛，接受治療。
30歲的張琇祺有「可愛姐姐」稱號，從仁德醫專畢業後就到為恭醫院服務，因為喜歡小朋友，考取護理師證照後還去唸大學幼保系，是兒童病房少數擁有護理師證照及幼保系學歷的醫護人員，她靈活將所學運用在照顧病童上，除了善用遊戲治療，院內舉辦話劇宣導腸病毒應勤洗手，她也得心應手。
接觸病童7年多，一名因車禍導致頸部擦傷的幼童讓張琇祺印象深刻，照顧過程因頸部傷口需經常換藥護理，每次換藥都讓童患疼痛不已，張琇祺有耐心的透過遊戲協議取得病童信任，順利配合每次傷口換藥護理，順利治癒出院。
為恭醫院陳振文院長表示，醫護人員是醫院寶貴資源，也是安定醫院的主要力量，實施一例一休後，院方在人力成本上雖有增加，仍致力保障員工權益，目前醫院人員也逐漸穩定，對病人也是一大福音。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。