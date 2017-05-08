治療帶入遊戲　為恭兒科護理師張琇祺獲表揚

為恭醫院兒科病房護理師張琇祺運用「治療遊戲」，透過和兒童遊戲方式帶入治療，讓病童願意接受治療。（黎薇攝）

為恭醫院兒科病房護理師張琇祺運用「治療遊戲」，透過和兒童遊戲方式帶入治療，讓病童願意接受治療。（黎薇攝）

12日是國際護士節，頭份市為恭醫院提前舉辦慶祝活動，並表揚8名護理楷模與18名護理親善天使。獲得護理楷模表揚的兒科病房護理師張琇祺同時有護理師證照與幼保系學歷，遇到不願配合照護病童，她變通提供治療遊戲，把治療帶入兒童遊戲，減少病童的反感，願意接受治療。

兒童病房裡，張琇祺站在床邊以自製的字卡、圖片，引導病童動手翻開，並詢問「今天有喝水嗎？」「有跳三下嗎？」讓手吊著點滴的病童暫時忘記病痛，接受治療。

30歲的張琇祺有「可愛姐姐」稱號，從仁德醫專畢業後就到為恭醫院服務，因為喜歡小朋友，考取護理師證照後還去唸大學幼保系，是兒童病房少數擁有護理師證照及幼保系學歷的醫護人員，她靈活將所學運用在照顧病童上，除了善用遊戲治療，院內舉辦話劇宣導腸病毒應勤洗手，她也得心應手。

接觸病童7年多，一名因車禍導致頸部擦傷的幼童讓張琇祺印象深刻，照顧過程因頸部傷口需經常換藥護理，每次換藥都讓童患疼痛不已，張琇祺有耐心的透過遊戲協議取得病童信任，順利配合每次傷口換藥護理，順利治癒出院。

為恭醫院陳振文院長表示，醫護人員是醫院寶貴資源，也是安定醫院的主要力量，實施一例一休後，院方在人力成本上雖有增加，仍致力保障員工權益，目前醫院人員也逐漸穩定，對病人也是一大福音。

(中時)