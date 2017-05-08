「寵愛媽媽」美容保養品 縣長開價75折
溫馨五月，南投縣長兼農產運銷公司董事長林明溱，好康大放送，即日起到5月14日，「法麗」系列美容保養品，全面75折特價優惠，歡迎大家到南投縣農產運銷公司選購。
南投縣農產運銷公司原為肉品市場，轉型為觀光型態的「豬樂園」，設置展售部門與咖啡部，夏天更推出季節限定霜淇淋；除了積極研發豬肉加工產品香腸、醃肉外，還結合生物科技產業，推出膽汁洗髮精、好膽來洗頭、好膽賣皂、膠原蛋白、護手霜等新產品，非常受到婦女朋友喜愛。
林明溱表示，好東西要和鄉親分享，慶祝母親節，好禮更要大方送，即日起，「法麗」系列商品全面75折優惠，自用送禮兩相宜，歡迎選購。
總經理盧成霖表示，豬樂園已營造成兼具產業、文化、休閒觀光購物、與環境教育戶外教學的新景點，歡迎大家到豬樂園享受慢活悠閒、芬多精森林浴；從國道3號名間交流道下，行駛台3線往南投方向，2分鐘即可到達園區。
(中時)
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