台灣無法參加WHA 國台辦：責任在民進黨

大陸國台辦發言人安峰山。（中新社資料照片）

針對台灣無法參加世界衛生大會（WHA），大陸國台辦發言人安峰山今表示，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，為台灣地區參加世衛大會設置了障礙。台灣地區今年不能參會的責任完全在民進黨當局。

安峰山表示，自2009年以來，台灣地區連續8年以「中華台北」名義、觀察員身份參加了世界衛生大會。這是在兩岸關係和平發展的大背景下，在兩岸雙方均堅持體現一個中國原則的「九二共識」政治基礎上，通過兩岸協商做出的特殊安排。然而，由於民進黨當局迄今拒不承認「九二共識」和兩岸同屬一個中國的核心意涵，破壞了兩岸關係的共同政治基礎，導致兩岸聯繫溝通機制停擺。台灣地區參會的前提和基礎不復存在，延續8年的有關安排難以為繼。

安峰山指出，世界衛生組織是聯合國專門機構，必須按照聯合國大會第2758號決議號決議確認的一個中國原則，處理世界衛生大會涉台問題。民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，為台灣地區參會設置了障礙。台灣地區今年不能參會的責任完全在民進黨當局。

他表示，大陸方面始終高度重視台灣同胞的健康福祉，我們採取了多項措施促進兩岸衛生領域交流合作。在堅持一個中國原則及「九二共識」的基礎上，大陸海協會與台灣海基會簽署了《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》、《海峽兩岸食品安全協議》、《海峽兩岸經濟合作框架協議》等，搭建了多個交流合作平台。

安峰山說，同時在一個中國原則下，對台灣地區參與全球衛生事務也作了妥善安排。台灣地區專家可以參加世衛組織相關技術會議和活動，有需要時世衛組織亦可派專家赴台進行指導。這些安排確保了無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區均可及時有效應對。至於台灣地區為什麼不能參加今年世衛大會，這是民進黨當局需要反思的問題。任何推卸責任、轉移焦點的做法，都不可能得逞。

安峰山強調，關於台灣地區參與國際組織活動問題，我們的立場是明確的、一貫的，即必須在一個中國原則下，通過兩岸協商，作出安排。民進黨當局應該認清現實，早日回到九二共識的共同政治基礎上來。只有這樣，兩岸制度化交往才能得以延續，兩岸也才有可能就台灣地區參與國際組織活動問題進行協商。

(旺報)