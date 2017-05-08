腰痛怎麼辦？學學小狗爬(達志)

小梅被產後腰痛所苦，還有腰椎管狹窄症，每天早上起床時，下床動作讓她疼得流眼淚，有時候走上二十幾步路，就需要蹲下來休息一下，痛苦極了。

腰痛，是現代人最常見的毛病一，可以出現在任何年齡，人類是站立著走的，所以腰部負擔重，很多人上班久坐，回家後又喜歡躺在床上沙發上玩手機、看書，後腰懸空的姿勢，讓上半身重量完全壓到腰椎，時間久了，椎間盤突出，或是家庭主婦長時間彎腰拖地，造成肌肉疲勞，柔韌性降低以致僵硬疼痛。

養生專家白雁說明，腰痛是缺乏運動及姿勢不良共同的產物，預防腰痛最好的方法是增加胯骨，腰部，腹部肌肉彈性，其實改善腰痛沒有捷徑，必須天天練習，只要偷懶幾天，腰痛還是會再回來。年紀大了，腰肌老損，最容易扭傷，一但扭傷，就會沒日沒夜腰痛不止。

忙碌緊張的現代人，在高度壓力下容易肌肉緊繃，當人體極度勞累時，身體的代謝和循環功能都會變差，垃圾廢物會留在身體裡作怪。引發腰痛的原因雖多，但從氣血循環的角度來看，大致分為外傷、受寒、腎虛和姿勢不當等4種類型。

白雁指出，現代人工作模式久坐少動，肌肉經常緊繃僵硬又痠痛，加上習慣吹冷氣、喝冷飲，又讓寒氣入侵，日積月累導致氣血循環不良，造成受寒型腰痛反覆發作；隨著年齡增長、肌力衰退、氣血循環變弱，舊傷復發帶來的腰傷最難痊癒，是典型外傷型腰痛；肌肉緊繃，血液循環自然不好，長期腰部缺氧，可能造成肌肉局部發炎無力，甚至椎間盤突出、脊椎側彎、錯位，一旦壓迫神經就會造成腰痛，骨刺就是循環不良的產物，常見於腎虛型腰痛的受害者。

白雁建議，要解決腰痛困擾，可以練習「小狗爬」功法，每個人小時候都經歷過爬行如小狗的階段，爬行的嬰兒從來不會腰痛，只是長大了，覺得爬行是小孩的行為，所以大人不再做了。其實這種模仿小時候爬行的方法，既方便簡單，又能夠把整個脊椎骨逐一調整。

氣功年輕化! 現代人搶著練

小梅原先覺得在地上學狗走路感覺很幼稚，後來她想姑且一試，每天晚上在家中的地板上舖上一塊床單，然後讓一歲的兒子在地板上爬，她也跟著兒子在地上爬行。因為越爬越起勁，她再也不會吃飽飯，就坐在沙發上看電視，反而和兒子一起爬行，逗著兒子開信地呵呵笑，以為媽媽在和他一起玩耍，這樣不到一個月，小梅腰痛完全好了，練功既可減腰痛，又可當作親子遊戲，兩全其美。

※「小狗爬」小功法：

1、在家中乾淨的空地或地板上，兩手戴上手套，用手掌撐著地面，腰部向前彎，如同小狗一樣向前行走。

2、左手向前的時候、右腳向前走。

3、右手向前的時候、左腳向前走。

4、一面走一面心理數著，現在的年齡幾歲就屬多少下，假如30歲，就走三十步。

(中時電子報)