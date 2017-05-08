明志書院停車場　月底將脫胎換骨

新竹市明志書院停車場，今年3月進行整修，目前工程進度已逾9成，8日市長林智堅（右三）前往視察，要求交通處如質完工。（郭芝函攝）

新竹市明志書院停車場，領先全市停車場首設哺乳室及兒童遊戲區，月底將整修完工，提供市民更便捷的停車空間。（郭芝函攝）

新竹市明志書院停車場改造工程，目前僅剩停管系統及外牆修繕等部分未完成，預計月底將竣工。（郭芝函攝）

新竹市政府力推「停車場再生計畫」，陸續整修轄內多處老舊停車場，使用率極高的明志書院停車場，月底將提前脫胎換骨，領先全市停車場首設智慧尋車APP系統、哺乳室及兒童遊戲區，目前工程進度已逾9成，8日市長林智堅前往視察，要求交通處如質完工。

2001年啟用至今的明志書院停車場，多年未經整修，燈光昏暗、地面及牆面都滲水、汙黑，地坪破損等環境品質為民眾詬病，因此納入停車場再生計畫，成為全市第5處改造點，3月起從7樓往下逐層整修，包括地坪防水、油漆裝修、照明燈具更換、公廁改善、停管設備更新為車牌辨識系統等。

林智堅說，明志書院停車場改造後，創下全市公有停車場「2個第一」，首設專屬哺乳室的停車場、引進「智慧尋車系統」，民眾可利用手機APP或停車場內2處車位查詢機，尋找車輛停放位置，免擔心找不到愛車。8日視察時他要求廠商掌握期程與施工品質，盼盡早完成更便利、貼心的停車空間。

另他也說，市府去年底啟動停車場再生計畫，陸續完成東大、府後、北區行政大樓及牛埔停車場改善工程，府後停車場整建後，一甩每到夏日就形成大烤箱的情況，如今通風良好，甚至可媲美百貨公司內停車場，民眾不再滿頭大汗。

交通處表示，明志書院停車場計汽車位610格、機車位800格，因鄰近百貨公司及城隍廟等重要景點，是使用率最高的公有停車場，平日停放率近7成，假日更達9成以上，目前工程進度已超前，僅剩停管系統以及周邊外牆、花圃、管理室等修繕，預計月底正式完工。

(中時)