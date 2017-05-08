竹縣議員質詢 建議成立專責緝毒隊
新竹縣議員甄克堅8日在議會定期會總質詢中，針對毒品使用、製造及販賣案件問題，間接造成竊盜、闖空門、搶奪等案件，建議警察局研議成立緝毒隊，專責打擊毒品；縣警局長溫枝發則表示，會儘速研議，並重申警方打擊毒品案件，決不手軟的決心。
溫枝發表示，新竹縣毒品犯罪以安非他命、搖頭丸、大麻、FM2及K他命等2、3級毒品較為常見，針對甄克堅建議成立「緝毒隊」的問題，會待警力更充裕時儘速研議，而現階段刑事局已設有緝毒中心，縣警察局轄下每個外勤隊也都積極偵辦毒品相關案件，全力打擊毒品犯罪。
甄克堅也針對近日沸沸揚揚的補習班狼師事件，建議新竹縣轄的補習班教師能採用實名制，加強管理，保障學生受教的安全。
教育處長劉明超則表示，縣內有348家補習班，每月均定期稽核，查核補習班教師資格，若發現偽造不實，可處以罰鍰、限期改善甚至勒令停業的處分。至於補習班聘用師資時，也依法要檢附良民證，未來另將建立補習班管理平台，讓家長上網就可查詢。
另，內灣、尖石等觀光區、每到假日人潮多，直接造成周邊道路阻塞4公里以上，議員張志弘再次提到快速路延伸案問題，希望將快速道路延伸到竹東軟橋，再從軟橋到達尖石鄉沙坪，另多加宣導利用大眾連輸，同時增加停車場，相信可減少塞車窘況及停車亂象。
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(中時)
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