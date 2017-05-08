母親節快樂 國軍模範媽媽獲表揚

國軍模範媽媽獲表揚。(軍方提供)

國軍模範媽媽獲表揚。(軍方提供)

慶祝母親節，甫當選今年106年本軍模範母親殊榮的空軍航空技術學院軍事學科部專精組主任教官陳信東中校母親王來有女士及資電組教官郭侑銘士官長母親林足女士，今(8)日由航院校長陳篤敢少將親赴家中，致贈「母儀典範」賀屏，表彰其教養子女有成，且平日熱心公益、樂善好施的無私情操，並祝母親節快樂。

王來有女士成長於平凡農家，無顯赫背景，早年生活清苦，但天性樂觀善良、總笑臉迎人，與鄰里相處融洽，長年相夫教子，現子女均已成家立業，並有正當工作。平時熱心公益、樂善好施。丈夫退休後，與其一同於義消分隊擔任志工。

林足女士自幼家境清寒，與先生結婚後，育有二男一女，平時著重教育，堅持以孝傳家，生活雖清苦，但家庭和睦，與子女情感濃厚。林女士生活簡樸、熱心公益，深受鄰里肯定。

(中時)