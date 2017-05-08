疑偷倒靈骨塔拆除廢建材 屏環保局追查元凶

屏東縣環保局在高樹查獲非法棄置營建廢棄物，現場查扣挖土機一部。（潘建志翻攝）

屏東縣高樹鄉日前因有人偷倒垃圾至遭盜挖的農田「大峽谷」，點火燃燒後造成嚴重汙染，屏東縣環保局於6日聯合屏東縣警察局前往查緝，在埔羌崙查獲非法棄置營建廢棄物，現場查扣挖土機一部，移送屏東地檢署指揮偵辦，追查犯罪元凶。

當時查緝人員發現羌崙段732號土地被棄置有大量營建廢棄物，並停留有作業怪手一部。廢棄物主要為廢裝潢建材，其中發現不少印有數字編號及「百善孝為先」字樣的木板，研判可能為靈骨塔建物整修拆除。環保局依現場事證確認怪手為非法處理廢棄物的使用機具，依法予以查扣。

過程中因拖板車業者有所顧忌不願載運，怪手也設有暗鎖，無維修業者願意協助配合等，讓查扣行動拖延，環保局與警察局派員看顧機具超過24小時後，業者終於出面，完成查扣作業。稽查人員認本案背後應為集團式犯罪，故移送屏東地檢署，繼續追查集團犯罪人員。

(中時)