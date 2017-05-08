體二用地榮眷安置問題‧中市府規劃興建社宅作為中繼宅

市議員賴佳微關心體二用地解編後，榮眷後代將何去何從？市府應該要妥善處理，為舊城再生增添新動力！（陳世宗攝）

台灣體育運動大學旁的「體二用地」，部分市有土地過去作為國民政府來台後安置國軍眷舍之用，8日引起市議員賴佳微等人關心，未來土地解編後，榮眷後代將何去何從？台中市政府都發局長王俊傑說，市府將利用體二用地中的公有地興建社會住宅，未來可成安置住戶的中繼宅使用！

王俊傑指出，市府將於「變更台中市都市計畫主要計畫案」解編體二用地、還地於民，因應都市計畫調整，部分將變更為住宅區並訂定附帶條件；包括時程獎勵及基地規模獎勵，鼓勵私有建物依規定合法改建，同時利用公有土地配置公共設施用地，為舊城再生增添新動力。

賴佳微說，體二用地的占用戶中，有些榮眷是60多年前，由國防部向市府借用土地建屋居住，並自行出資興建房舍；因未立案現在反而成為占用戶，市府對於這些榮眷的未來安置要如何規劃？市議員鄭功進、何敏誠、李中、陳政顯等人，亦關心體二用地現況處理。

王俊傑表示，目前體二用地公有土地上，共有300多戶的占用戶，至於是否為軍眷第二代使用則要再清查？將利用公有土地，劃設社會福利設施用地；未來可興建社會住宅，參考如台北市興隆公宅方式，作為中繼宅來安置居民使用。

陳政顯質疑說，體二用地私有土地佔不到19%，以公有土地居多，為何仍無法進行都更？王俊傑強調，體二用地地上物產值估價非常低，且用地上長期遭占用，並非透過都更模式可解決；市府在原有方案都無法進行，提出一個更好的方案，並規劃社福用地有適當的安置宅。

(中時)