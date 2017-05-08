新住民職訓圓夢 成功反轉人生
來自中國大陸廣東梅縣的劉筱清，15年前嫁來台灣，除照顧家庭外，也期盼能工作、貼補家用，在新竹市政府勞工處協助下，參加失業者職訓「坐月子管家務實班」，結業後從事「月嫂」工作10個月以來，不僅收入達40萬，她更慶幸自己能幫助他人，「超有成就感！」
年近40歲的劉筱清，來台15年大幾乎都在照顧孩子，隨小孩成長，想找份工作補貼家用，但就業門檻較低的服務業，上班時間多半過早或過晚，始終無法如願，直到鄰居建議從事保母工作，才開啟她對月嫂的興趣，報名參加市府職訓坐月子管家實務班。
她說，去年6月中旬結業至今，她已協助10位產婦，這份工作不僅薪資優越，還能幫助他人、兼顧小孩及分擔家計，真的很開心能實現理想。她也鼓勵二度就業的婦女，勇敢踏入職場，尋找自己的事業春。
市長林智堅也肯定劉筱清的努力，他表示，新竹市族群多元，新住民朋友超過8900位，巿府一直期盼提供更好的職業訓練，讓遠渡重洋來此生活新住民，透過一技之長「反轉人生」。
勞工處表示，今年職前訓練4月25日起至9月4日止陸續開辦，特別規畫科技資訊與商業服務、觀光與餐旅服務及其他服務等3大職類9個班，目前除美髮設計師、坐月子居家服務員訓練班已額滿，其他7班都還可報名，歡迎待業朋友突破自己，依個人興趣及各班報名時間向委訓單位報名，一圓夢想。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。