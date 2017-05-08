新住民職訓圓夢　成功反轉人生

來自中國大陸廣東梅縣的劉筱清，參加新竹市政府失業者職訓「坐月子管家務實班」，從事「月嫂」工作10個月以來，很慶幸自己能幫助他人。（郭芝函攝）

來自中國大陸廣東梅縣的劉筱清，從新竹市政府失業者職訓「坐月子管家務實班」結業後，成功投入「月嫂」行列。（郭芝函攝）

來自中國大陸廣東梅縣的劉筱清，15年前嫁來台灣，除照顧家庭外，也期盼能工作、貼補家用，在新竹市政府勞工處協助下，參加失業者職訓「坐月子管家務實班」，結業後從事「月嫂」工作10個月以來，不僅收入達40萬，她更慶幸自己能幫助他人，「超有成就感！」

年近40歲的劉筱清，來台15年大幾乎都在照顧孩子，隨小孩成長，想找份工作補貼家用，但就業門檻較低的服務業，上班時間多半過早或過晚，始終無法如願，直到鄰居建議從事保母工作，才開啟她對月嫂的興趣，報名參加市府職訓坐月子管家實務班。

她說，去年6月中旬結業至今，她已協助10位產婦，這份工作不僅薪資優越，還能幫助他人、兼顧小孩及分擔家計，真的很開心能實現理想。她也鼓勵二度就業的婦女，勇敢踏入職場，尋找自己的事業春。

市長林智堅也肯定劉筱清的努力，他表示，新竹市族群多元，新住民朋友超過8900位，巿府一直期盼提供更好的職業訓練，讓遠渡重洋來此生活新住民，透過一技之長「反轉人生」。

勞工處表示，今年職前訓練4月25日起至9月4日止陸續開辦，特別規畫科技資訊與商業服務、觀光與餐旅服務及其他服務等3大職類9個班，目前除美髮設計師、坐月子居家服務員訓練班已額滿，其他7班都還可報名，歡迎待業朋友突破自己，依個人興趣及各班報名時間向委訓單位報名，一圓夢想。

(中時)