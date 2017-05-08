光看就腿軟！德國「世界最長」吊橋落成 挑戰遊客膽量
世界各地有許多知名吊橋，其所在區域皆會成為指標性觀光景點，吸引遊客駐足。而目前世界最長的吊橋，則是位在德國中部小鎮「Oberharz am Brocken」，命名為「泰坦RT」（Titan-RT），甫於近期正式落成，全長共458公尺，在上面步行可說考驗著旅客的勇氣。
《德國之聲》報導，此座吊橋「泰坦RT」，橫跨德國海拔最高的拉普博德水庫（Rappbode Dam）水面上方100公尺處，其總長共458公尺，超越了俄羅斯索契國家公園439公尺長的天空公園橋，成為世界第一長。
據悉，此吊橋前後花了5年的時間打造，其懸索結構固定在山谷兩邊的巨石中，可承受947噸拉力；且有4支直徑達65公分的不鏽鋼纜繩，形成120噸結構的支柱，足以應付山谷強勁的風速，遊客甚至可選擇在上面挑戰高空彈跳。
負責該座吊橋的營運商，在接受當地媒體訪問時就說道，盼所有到訪此座最長吊橋的遊客們，離開後臉上都能充滿著笑容，且稱之後會於此處建造一個遊客中心。
不過，要在最長吊橋上享受刺激和漂亮美景，得先支付一些費用；依官網所公佈的票價，成人票為6歐元，兒童票（4-14歲）則是4歐元。
(中時電子報)
文章來源：德國之聲
文章來源：Titan-RT 官網
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