全大運》搶回王座？ 陳奎儒：真正目標在國外
楊尉廷8日106全大運改寫自己的110公尺跨欄全國紀錄，前紀錄保持人、與楊尉廷並列國內「跨欄雙雄」的陳奎儒，雖然再度與要回頭銜失之交臂，他笑說當然想重回紀錄榜，但自知眼光要放遠，盼能一步步追上國際成績。
良性競爭下，陳奎儒、楊尉廷兩人在3年內5度將國內紀錄改寫，但上一次陳奎儒將自己名字寫在全國紀錄榜，已經是104年全運會的13秒68，楊尉廷去年在日本大學田徑錦標賽，以13秒61將陳奎儒的紀錄取代，8日全大運再以13秒57締造全國新猷。
近兩年都是楊尉廷在紀錄榜上亮相，全大運跑出13秒62的陳奎儒笑說，要回頭銜當然是目標之一，但他知道真正的對手不在國內，「彼此同場較勁，腎上腺素刺激當然會激勵我，但真正的目標在國外，我們離國外成績還有段距離。」
(中時電子報)
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