兩岸名家「箏峰綻放」 台北市傳統藝術季交流

當代兩岸箏樂發展究竟有多少同中求異的發展樣貌？音樂學者本身也是箏演奏家得樊慰慈邀請浙江翡翠箏團以及廣州箏語玲瓏樂團訪台，與樊慰慈所創立的箏藝之妍重奏團同台，透過演出激盪更多箏樂的可能性。

樊慰慈表示，箏樂重奏或古箏樂團在台灣的發展與興起要早於中國大陸，三十年前在台灣，正心箏樂團與鶴之琴軒等團體就已經在民間活躍，當時的文大國樂系與國立藝專國樂科也陸續開設正式的古箏合奏課程，「但現在中國大陸箏樂發展非常蓬勃，十大音樂院校也相繼開始推出箏合奏的課程，現在箏樂合奏的展演形式已成為中國箏壇最夯的新趨勢。」

樊慰慈觀察，除了表演之外，箏重奏也成為許多比賽的常設項目，這都是箏樂發展的重要指標。

樊慰慈表示，「兩年前箏藝之妍重奏團赴南京參加第二屆古箏樂團展演活動，當時感受到來自中國大陸各地專業和業餘箏團的熱情，也希望可以將這些有特色的箏樂團體引進，雙方有更多的交流。」

這次演出的團體當中，翡翠箏團由浙江箏派傳人、浙江音樂學院民樂系盛秧副教授及陝西箏派傳人周展帶領，該團是浙江第一個專業古箏樂團，周展與盛秧這兩位箏家也因為箏而結緣，從遠距戀情到有情人終成眷屬，已成中國箏壇令人稱羨的一對鴛鴦。

箏語玲瓏樂團則由星海音樂學院民樂系吳莉副教授及作曲家陶一陌指導，是設在廣州星海音樂學院的專業古箏樂團，成員均為年輕一代的古箏專業演奏家，近年來該團首演了許多當代創作，大膽嘗試與不同的音樂風格融合。

「箏峰綻放」音樂會將於5月11日舉行，地點在台北國家音樂廳，音樂會曲目除了膾炙人口的當代經典《蝴蝶與藍》、《絲路駝鈴》之外，箏語玲瓏樂團也將首演陶一陌為這次台灣行譜寫的最新作品《透明海》。

(中時)