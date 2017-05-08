捍衛尊嚴 律師推倒總統安檢門遭訴

台北律師公會去年舉辦律師節慶祝活動，邀請蔡英文總統參加。受邀的律師郭憲彰不滿律師當主人的聚會，卻任由特勤人員設置安檢門並安檢律師，當場怒嗆「這個就是狗門」並推倒安檢門。台北地檢署今依妨害公務罪起訴郭男，但審酌郭男為律師尊嚴，主張此理念多年，建請法院從輕量刑。

郭憲彰今日表示，接受檢察官訊問時拒絕回答，請求檢察官將他起訴，會到法院把事情說清楚。

郭憲彰重申，多年來許多律師認為邀請總統參加律師節活動，由維安人員設置安檢門檢查律師的行為不妥，但就是有人喜歡邀大官到場，把律師尊嚴踩在腳下。

郭憲彰表示，律師節慶祝大會的主人是律師，總統是賓客，豈有安檢主人之理？郭形容，如果家中辦喜宴，卻為了配合某位貴賓而對主人安檢，誰能接受？郭還說，維護總統安全有許多方法，但不應選擇這種最懶惰的方式踐踏律師尊嚴。

去年9月9日，台北律師公會於北市典華飯店舉辦慶祝活動，特勤人員在會場入口處設置安檢門，要求所有出席者都必須通過安檢門，引發郭憲彰不滿。

郭憲彰先是與維安人員起口角爭執，並揚言「不會拆掉我只好拆掉它」，隨後一把推倒安檢門。

北檢認為，郭憲彰以強暴脅迫手段推倒安檢門，妨害維安人員執行公務，依妨害公務罪起訴，但建請法院審酌郭男犯案動機，從輕量刑。

(中時)