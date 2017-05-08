捍衛尊嚴 律師推倒總統安檢門遭訴
台北律師公會去年舉辦律師節慶祝活動，邀請蔡英文總統參加。受邀的律師郭憲彰不滿律師當主人的聚會，卻任由特勤人員設置安檢門並安檢律師，當場怒嗆「這個就是狗門」並推倒安檢門。台北地檢署今依妨害公務罪起訴郭男，但審酌郭男為律師尊嚴，主張此理念多年，建請法院從輕量刑。
郭憲彰今日表示，接受檢察官訊問時拒絕回答，請求檢察官將他起訴，會到法院把事情說清楚。
郭憲彰重申，多年來許多律師認為邀請總統參加律師節活動，由維安人員設置安檢門檢查律師的行為不妥，但就是有人喜歡邀大官到場，把律師尊嚴踩在腳下。
郭憲彰表示，律師節慶祝大會的主人是律師，總統是賓客，豈有安檢主人之理？郭形容，如果家中辦喜宴，卻為了配合某位貴賓而對主人安檢，誰能接受？郭還說，維護總統安全有許多方法，但不應選擇這種最懶惰的方式踐踏律師尊嚴。
去年9月9日，台北律師公會於北市典華飯店舉辦慶祝活動，特勤人員在會場入口處設置安檢門，要求所有出席者都必須通過安檢門，引發郭憲彰不滿。
郭憲彰先是與維安人員起口角爭執，並揚言「不會拆掉我只好拆掉它」，隨後一把推倒安檢門。
北檢認為，郭憲彰以強暴脅迫手段推倒安檢門，妨害維安人員執行公務，依妨害公務罪起訴，但建請法院審酌郭男犯案動機，從輕量刑。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。