自來水管線汰換 南投市部分區域停水

台灣自來水公司南投營運所，進行仁和路、自強2路自來水管線汰換工程，將施作至5月31日，採間歇性停水，停水時間為每日上午8時至下午6時，請民眾貯水備用。

自來水公司為提升用戶供水品質，及降低漏水率，辦理管線汰換工程，施工期間如遇豪雨，將順延辦理，小雨照常施作。

此次施工，停水戶數131戶；水壓降低地區則包括彰南路3段61號至179號，及彰南路3段103巷1號至41號。

(中時)