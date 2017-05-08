北高雄家扶小旅行 讓寄養媽媽歡度母親節

有10年資歷的寄養媽媽蔡玉燕，彌補寄養童缺少的母愛。(郭韋綺攝)

寄養媽媽照顧無家可歸的幼童，奉獻母愛讓人敬佩，適逢母親節到來，北高雄家扶中心今年安排寄養家庭享受一趟放鬆身心靈的小旅行，走訪嘉義故宮南院、檜意森活村及白人牙膏工廠等地，除了增進孩子與寄養家庭的感情與關係外，也讓寄養家庭有喘息的機會，慰勞在兒童保護的崗位上，不辭辛勞的付出。

活動第一站來到故宮南院來場文化的饗宴，看見鎮館之寶「肉型石」讚嘆藝術之美，館內的兒童創意中心區，有體感遊戲、打鼓、編織、拓印DIY、民俗服飾換裝等活動，讓小朋友玩得很開心，可間接了解到各國的文化與藝術。接著寄養父母帶著寄養孩子一同慢遊在檜意森活村逛市集，無比悠閒愜意。

當過幼兒園老師的蔡玉燕喜歡小孩子，10年前加入寄養媽媽行列，她說，跟寄養孩童相處的撇步無二，就是付出關心和有耐心，孩子的想法很單純，只要對他好，自然就打開心防。

跟著她生活的寄養童小宏，今年8歲，即將出養到義大利，蔡玉燕說，小宏出生20幾天就來報到，這些年小宏嘴上叫她阿姨，可是每到母親節，總獻上卡片說「媽媽，我愛您」討她歡心，今年小宏被領養到國外，很捨不得，但只要他快樂就好。

這次家扶犒賞寄養媽媽到嘉義故宮南院等地出遊，有10多年經歷的寄養媽媽邱薇琦說，其實看到寄養童的笑容，就是最大的回饋了。

(中時)