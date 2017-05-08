2017全球軍力排行 大陸軍艦數量超俄趕美
世界軍力排名網「全球火力」（Global Firepower）最近公佈的2017年全球軍事力量排行榜，世界軍事力量仍是以美國最強，俄國次之，中國大陸第三。不過軍艦總數方面，大陸的艦艇總數為714艘，而美國415艘，俄國352艘，是三強當中數量最多的。
俄國衛星網報導，以美國、俄國、中國大陸三強評比海軍，美國擁有11艘正規航空母艦與9艘兩棲突擊艦，而大陸和俄羅斯只有1艘。中噸位的巡洋/驅逐艦方面，美國有63艘，大陸35艘，俄國15艘。輕噸位的巡防艦部分，中國大陸有51艘，美國8艘，俄國6艘。潛艦部分美國有70艘，大陸68艘，俄國63艘。
因此美國在大型軍艦仍有巨大的優勢，只是在派里級巡防艦退役後，小噸位的巡防艦處在真空狀態，數量才會落後中國大陸。更重要的是，大陸在軍艦的數量與質量上明顯都已超過俄國，可見海軍格局已逐步改變；到了明年，中國大陸第2艘航艦服役後，可能就正式超越俄國，變成世界海軍第二強。
至於空軍實力方面，美國仍然有著壓倒性優勢，美國空軍海軍、陸戰隊三軍的軍用飛機總數為13762架，排在之後是俄羅斯的3794架，和大陸的2955架。
另外在坦克總數方面，俄羅斯依照慣例位居第一，俄軍擁有20216輛坦克，中國大陸為6457輛，美國則是5884輛。
2017年全球軍力排行前十名依次是1美國2俄羅斯3中國大陸4印度5法國6英國7日本8土耳其9德國10意大利。全球軍力排行榜基於超過50項不同的因素，包括如佔有資源、財務狀況和地理位置這樣的因素制定排行榜。
中華民國台灣的軍力國際排名是第19，亞太排名第10。
(中時電子報)
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