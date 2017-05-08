京東台企名品館上線，張志軍：促兩岸經濟融合發展

「台商走電商啟動暨京東台企名品館上線儀式」8日在江蘇宿遷舉行，大陸國台辦主任張志軍（左三）出席。（藍孝威攝）

大陸國台辦主任張志軍在致詞樂觀期待，電子商務將積極影響並促進兩岸經濟社會的融合發展。（藍孝威攝）

「台商走電商啟動暨京東台企名品館上線儀式」8日在江蘇宿遷舉行，象徵台商進軍電商通路又向前推進一大步。大陸國台辦主任張志軍在致詞樂觀期待，電子商務將積極影響並促進兩岸經濟社會的融合發展，他在會後用微信支付購買了一個紅色保溫杯，成為京東台企名品館第1位消費者。

張志軍致詞時表示，近年來隨著充滿活力的大陸經濟持續增長，大陸內需市場潛力不斷釋放，廣大台商日益重視企業的轉型升級，熱切希望借助電子商務等平台為企業產品打開內銷通路，助推企業持續健康發展。

今年初，張志軍曾承諾協助台商企業參與大陸的電子商務，使台企產品更夠更便捷的進入廣闊的大陸內銷市場。經過宿遷市政府和全國台企聯、京東集團的共同努力，「京東台企名品館」8日正式上路。

張志軍形容，從今天開始，廣大台商朋友可以搭乘這列通往廣闊內銷市場的直通快車，去收穫辛勤耕耘的成果。這列直通快車同時也將有力的助推企業，不斷積蓄和培育創新發展的新動能。

張志軍表示，電子商務與實體經濟的融合，是數位經濟與工業經濟的融合，是兩個市場與兩種資源的融合，「而這一融合也必將積極影響和促進兩岸經濟社會的融合發展。」

接著張志軍話鋒一轉說，去年以來，台灣政局發生重大變化，兩岸關係面臨嚴峻複雜形勢和諸多挑戰。但大陸堅持對台大政方針毫不動搖，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，堅決反對任何形式的台獨分裂行徑，努力促成兩岸各領域交流合作，深化兩岸經濟社會融合發展。

張志軍在會後參觀了宿遷電商產業園的京東台企名品館實體店，用微信下單買了一個寓意生意紅火的紅色保溫杯，並且掃二維碼支付，成為名品館第一個消費者。據了解，截至8日已有180多家台資企業申請入駐京東台企名品館，已有88家獲批。

大陸全國台企聯會長王屏生致詞時，感謝張志軍實踐承諾，協助台商跨足電商領域。京東台商名品館8日上線，對廣大台商具有特別意義：和傳統經營模式相比，電子商務具有庫存少、中間環節少、交易成本低、用戶關係密切等優勢，速度更快、效率更高，這個平台將使台資企業，由線下走到線上，由傳統的銷售管道走上互聯網，是台商開拓內銷市場一個新的里程碑。

王屏生表示，環顧全球經濟形勢，大陸依舊是世界經濟發展的引擎。他說，當前的形勢下，大陸推動兩岸關係和平發展的誠意沒有改變，維護台商合法權益的誠意沒有改變，「希望廣大台商能把握大勢、抓住機遇，積極參與大陸的十三五規畫和一帶一路建設，再接再厲把事業做得更大更強。」

(中時)