台灣未收到WHA邀請函 林佳龍：盼中共停止打壓

台灣未收到WHA邀請函，台中市長林佳龍說，醫療人權跨越國界，盼中共停止打壓！（陳世宗攝）

針對台灣至今尚未收到即將在5月底舉辦的世界衛生大會（WHA）邀請函，台中市長林佳龍8日表示，醫療人權跨越國界，希望中共停止打壓，也希望世界衛生組織提供台灣人參與的機會，善盡世界公民角色。

林佳龍8日在國際護師節表揚活動會後，接受媒體訪問時表示，醫療人權是跨越國界的議題，台灣因政治因素被排除在WHA之外，這是損人不利己的事。呼籲國際社會給台灣最大的支持與聲援，也希望中共停止打壓，並希望世界衛生組織可以開一扇門，讓台灣人也可以參與，善盡世界公民角色，維護醫療人權。

今年WHA將於5月22日到31日召開，主題為「建構永續發展時代更佳醫療體系（Building Better System for Health in the Age of Sustainable Development）」。

(中時)