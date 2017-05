台灣未收到WHA邀請函 林佳龍：盼中共停止打壓

台灣未收到WHA邀請函,台中市長林佳龍說,醫療人權跨越國界,盼中共停止打壓!(陳世宗攝)

針對台灣至今尚未收到即將在5月底舉辦的世界衛生大會(WHA)邀請函,台中市長林佳龍8日表示,醫療人權跨越國界,希望中共停止打壓,也希望世界衛生組織提供台灣人參與的機會,善盡世界公民角色。

林佳龍8日在國際護師節表揚活動會後,接受媒體訪問時表示,醫療人權是跨越國界的議題,台灣因政治因素被排除在WHA之外,這是損人不利己的事。呼籲國際社會給台灣最大的支持與聲援,也希望中共停止打壓,並希望世界衛生組織可以開一扇門,讓台灣人也可以參與,善盡世界公民角色,維護醫療人權。

今年WHA將於5月22日到31日召開,主題為「建構永續發展時代更佳醫療體系(Building Better System for Health in the Age of Sustainable Development)」。

(中時)