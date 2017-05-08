小便斗太先進無法維護？新莊運動公園公廁積尿
世大運場地之一新莊運動公園公廁採用專利免水電小便斗，但新北市議員何淑峯指出，便斗專利濾心僅能過濾6000次，公廁使用量極大，更換速度趕不上使用量，一間公廁7個小便斗有4個積尿惡臭，世大運在即，丟光新北市的臉。
何淑峯8日在議會質詢時表示，免水電便斗一般公廁約莫要2個月要更換一次，但新莊運動公園使用率極高，不到1個月就超過濾心處理上限，上次她前往查看，一間公廁7個小便斗就有4個積尿，更溢到地板，臭氣沖天，市府在採購相關新進產品，該考慮後續維修、維護問題。
體育處長洪玉玲表示，便斗使用已有1年左右，這次積水主要是民眾使用習慣不佳，將菸蒂等雜物丟入阻塞，已加強人員巡察與清潔次數，避免類似情況再度發生，並無惡臭情況。
洪玉玲說，新莊運動公園使用量確實較大，目前約1個月更換一次濾心，且清潔人員也能自行更換，會再持續觀察便斗使用情況，若有必要會再提高更換密度。
(中時)
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