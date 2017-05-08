大豹溪風景區遙遙無期 蘇有仁限觀旅局盤點資源

新北市議員蘇有仁前年提案要求新北市府成立大豹溪風景區，但至今仍停留在可行性評估階段，蘇有仁昨質詢時痛批觀旅局停滯700多天，行政效率太差，要求市府提出時間表給三峽人一個交代。

蘇有仁指出，新北市東西南北，僅西側沒有市級以上的風景特定區，大豹溪全長28.5公里海拔840公尺，山川秀麗、風光明媚，附近還有滿月圓瀑布群，適合登山、賞鳥與賞蝶的好地方，可發展為風景區整合資源行銷地方。

「停滯730天！」蘇有仁說，他在2015年就在市議會總質詢提案，但2年過去，到現在案子仍停留在可行性評估階段，甚至可行性評估標案才剛剛發包出去，行政實在效率太差，看來在朱市長任內，風景區恐遙遙無期。

觀旅局長陳國君解釋，議員2015年提出此案時，因預算已經編列，只好延到2016編列，但去年可行性評估標案流標兩次，才在今年4月20順利發包；大豹溪沿岸產權複雜，土地所有人除了林務局，還有許多私人用地，必須在可行性評估後，盤點全區資源，並在地方召開說明會後，呈報交通部觀光局，絕對沒有刻意延宕。

(中時)