大豹溪風景區遙遙無期 蘇有仁限觀旅局盤點資源
新北市議員蘇有仁前年提案要求新北市府成立大豹溪風景區，但至今仍停留在可行性評估階段，蘇有仁昨質詢時痛批觀旅局停滯700多天，行政效率太差，要求市府提出時間表給三峽人一個交代。
蘇有仁指出，新北市東西南北，僅西側沒有市級以上的風景特定區，大豹溪全長28.5公里海拔840公尺，山川秀麗、風光明媚，附近還有滿月圓瀑布群，適合登山、賞鳥與賞蝶的好地方，可發展為風景區整合資源行銷地方。
「停滯730天！」蘇有仁說，他在2015年就在市議會總質詢提案，但2年過去，到現在案子仍停留在可行性評估階段，甚至可行性評估標案才剛剛發包出去，行政實在效率太差，看來在朱市長任內，風景區恐遙遙無期。
觀旅局長陳國君解釋，議員2015年提出此案時，因預算已經編列，只好延到2016編列，但去年可行性評估標案流標兩次，才在今年4月20順利發包；大豹溪沿岸產權複雜，土地所有人除了林務局，還有許多私人用地，必須在可行性評估後，盤點全區資源，並在地方召開說明會後，呈報交通部觀光局，絕對沒有刻意延宕。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。