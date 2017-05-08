上木衛二找外星人 歐美在南極成功測試潛艇

木衛二上覆蓋布滿紅色脈絡的厚厚冰層，但科學家認為，冰層下有大量水存在，使它成為太陽系中最可能存在外星生物的星球之一。（圖/美聯社）

畫面為「阿蒂蜜絲」自動潛艇組裝，以及在南極測試的過程。（影音/YouTube）

當美國總統川普稍早公佈預算案時，令太空迷失望的是，裡面並不包括資助美國國家航太總署（NASA）送登陸器上木衛二（Europa）。儘管木衛二只是環繞木星的67個衛星之一，但它的獨特處在於，科學家認為，在它紅色脈絡的水-冰地殼下，有大量水存在。而這使它成為太陽系中，可能存在外星生物的上上之選。

不過，Motherboard科技網7日指出，失望並不代表絕望，NASA與歐洲太空總署（European Space Agency）上周宣布，將聯手送新登陸器上木衛二。

而這對近年研發「阿蒂蜜絲」（ARTEMIS）自動潛艇，希望有朝一日能利用這開創性技術，來探索木衛二海洋的史東航太（Stone Aerospace）公司來說，尤其是好消息。

「阿蒂蜜絲」2015年已首度在南極海域進行實測，而測試結果也在上周NASA的太空生物學大會中提出，顯示任務十分成功。

由NASA砸下數百萬美元所資助的「阿蒂蜜絲」長近14英尺（約4公尺），重逾2,800磅（約1.3公噸），在返回接收點前，能自主航行略超過3英里（約5公里）。顯然這類龐然大物對木衛二的任何太空任務來說，都不太可行。

以月亮與狩獵女神命名的「阿蒂蜜絲」是以現成的零組件製成，主要的任務在測試自動化導航，以及樣本檢索系統。為了瘦身以進行木衛二太空任務，實際的潛艇必須徹底量身訂製。

而「阿蒂蜜絲」上的系統全是針對木衛二設計，這星球上沒有大氣，因此要用降落傘空降登陸器是行不通的。此外，它的表面溫度從不超過攝氏零下127度。根據NASA估計，它表面上覆蓋的冰層約有16－24公里厚。除非預定將於2020年代末進行的「木衛二快艇」 (Europa Clipper)任務順利進行，否則沒人能知道，這片「海洋」究竟由什麼化學成分構成。

而登陸器的第一項技術挑戰，就是要穿透表面的冰層。為了做到這點，史東航太發展出名為「紡錘」（SPINDLE），由核動力驅動，並將內裝潛艇的自動穿冰機器人（Cryobot）。

等穿冰機器人穿透冰層後，便放出自動潛艇。由於木星與地球間有半小時到1小時的落後時間（lag time），加上潛艇在水中等因素，導致通訊難以進行，因此它非自動不可。

(中時電子報)