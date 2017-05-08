澎湖縣西嶼小門日照中心「銀髮樂趣go」體驗活動圓滿落幕

為落實推動老人福利工作及宣達執行成果，澎湖縣政府社會處於5月5日，假西嶼香柏園小門日照中心辦理「銀髮樂趣go」服務體驗系列活動第二場次，本次服務體驗列車活動由西嶼鄉大池社區20多位的長者熱情參與。

活動由社會處社會福利科薛皆音科長及大池社區理事長陳信生共同參與，並感謝財團法人伊甸社會福利基金會大力支持與協助，抱著服務的心態跨海來澎湖辦理日照中心服務業務，顯示公私部門合作無間，也期許伊甸社會福利基金會本著服務的熱誠及初衷，協助西嶼鄉的失能長者能得到妥善的日間照顧，減輕家屬減輕照顧與經濟負擔，長輩也透過走出家門、參與同儕活動，更有社會參與感。

社會處長蘇啟昌表示，希望今日參與的民眾，能透過本次活動暸解日照中心功能，並利用社區閒置空間打造一個適合長者休憩的好地方，中心服務內容包含生活照顧、餐食服務、生活自立訓練、健康休閒活動、陪同就醫、交通接送、家屬教育及諮詢服務，透過每月職能和物理治療師從旁教導、鼓勵，讓長者產生學習之樂趣和興趣。冀希當地長者能多加善用此中心，讓縣府來為大眾服務，繼續推動老人照護工作；中心另撥放「健康教學」影片，使到場長者藉親身體驗手部各項協調動作，增進肢體靈活性，激盪腦力；整個活動在充滿歡樂氣氛下，畫下完美句點。

「西嶼香柏園小門日照中心」可提供18名長輩服務，凡輕、中度失能或失智的65歲以上長輩，自己或子女設籍澎湖縣，即日起受理申請。另外，將不定期舉辦失能長者外展訪視服務，讓社區長輩和其看護人員也有機會加入，參加衛教、健康促進活動，讓長者們享有妥善的社區照顧與多面向的社會支持。

歡迎有需求的長輩善加利用，地址為澎湖縣西嶼鄉小門村11-9號，服務時間周一至周五08:00~16:30，財團法人伊甸社會福利基金會服務電話(06)9982496或可向長期照顧管理中心（電話：9267242或02-4128585）提出評估申請。

(中時)