無良騎士肇逃 老婦路倒10小時後才被救

里港鄉60張姓婦人遭1名機車騎士撞上，造成左小腿骨折，機車騎士肇事逃逸。張婦在路邊近10小時，直到隔日上午7時才被路人發現送醫。（潘建志翻攝）

家住屏東縣里港鄉信國村的60歲張姓婦人，上周四晚上在村內步行，在一條往高雄市美濃方向郊區道路上，遭1名機車騎士撞上，張婦摔倒造成左小腿骨折，機車騎士下車查看後，竟自行折返騎車離去，肇事逃逸。

婦人因受傷無法動彈，在路邊近10小時，直到隔日上午7時才被路人發現送醫，身體虛弱。有網友非常氣憤，將影像貼到臉書《爆料公社》，要肉搜該名不良騎士，也希望大家提供線索。

里港警分局已接獲張婦的兒子報案，目前以「同心圓」方式向外擴大，調閱周邊監視器，並查訪附近居民，希望早日將肇事逃逸者繩之以法。

(中時)