《上癮》黃景瑜爆戀大6歲單親媽媽 疑同居ING
大陸男星黃景瑜因演出BL網劇《上癮》爆紅，成為新一代男神。近日他被拍到和一名神秘女子一起溜狗，還進出同一住處，疑似同居，而對方也馬上被起底是大他6歲的單親美女畫家。
據《全明星探》報導，黃景瑜日前被拍到開跑車出門溜狗，但上車後並沒馬上開走，接著有位穿著簡約、頭戴黑帽的女子上車，兩人才一起離去。隨後黃景瑜把神秘女載到某廣場，他便把車停在路旁等，到附近遛了2小時的狗後，他再回廣場接女方，兩人一前一後回到黃景瑜家，便沒再出門，被猜測應為同居關係。
另外，女方也被起底是美女畫家王雨馨，同時還是美中藝術基金會的理事長、油畫院副院長、雜誌社主編，曾有過一段婚姻，目前育有6歲女兒，比黃景瑜大了6歲。而對此緋聞，黃景瑜經紀人則回應：「對黃景瑜的感情狀態不清楚；他目前在拍戲，人不在國內。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。