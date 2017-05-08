《上癮》黃景瑜爆戀大6歲單親媽媽 疑同居ING

黃景瑜因主演BL網劇爆紅。（圖／取自黃景瑜微博）

黃景瑜被爆姊弟戀，疑和大6歲美女畫家同居。（圖／取自全明星探微博）

黃景瑜去年曾來台辦見面會。（圖／中時資料照）

大陸男星黃景瑜因演出BL網劇《上癮》爆紅，成為新一代男神。近日他被拍到和一名神秘女子一起溜狗，還進出同一住處，疑似同居，而對方也馬上被起底是大他6歲的單親美女畫家。

據《全明星探》報導，黃景瑜日前被拍到開跑車出門溜狗，但上車後並沒馬上開走，接著有位穿著簡約、頭戴黑帽的女子上車，兩人才一起離去。隨後黃景瑜把神秘女載到某廣場，他便把車停在路旁等，到附近遛了2小時的狗後，他再回廣場接女方，兩人一前一後回到黃景瑜家，便沒再出門，被猜測應為同居關係。

另外，女方也被起底是美女畫家王雨馨，同時還是美中藝術基金會的理事長、油畫院副院長、雜誌社主編，曾有過一段婚姻，目前育有6歲女兒，比黃景瑜大了6歲。而對此緋聞，黃景瑜經紀人則回應：「對黃景瑜的感情狀態不清楚；他目前在拍戲，人不在國內。」

(中時電子報)