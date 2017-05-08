已故泰王拉瑪九世蒲美蓬年輕時創作 《落雨》台灣演出

泰國暢銷賣座電影《最後的木琴師》中精彩令人屏息的鬥琴片段，正是來自泰國木琴大師堃印‧諾蘭托撒(Khun-In Narongtosa-NGA)，這個月他將受邀參與台灣國際打擊樂節「勁速節奏」音樂會，帶來七分鐘旋律激昂強烈的泰國木琴獨奏，也將帶來他最喜愛的鄧麗君名曲《何日君再來》，展現泰國木琴特有的激情與柔情。

今年54歲的堃印．諾蘭托撒承襲父親蘇波．諾蘭托撒的音樂天賦，5歲時首度在泰國第9頻道電視節目中演出，當時演奏傳統泰國木琴甘美朗，一鳴驚人。他畢業於曼谷戲劇藝術學院，主修泰國音樂，年輕時拿過泰國皇室獎學金，贏得泰國音樂比賽皇家盃殊榮，現則為「不尋常的暹羅」以及「暹羅爵士樂團」的團長，目前全世界走透透巡演，將泰國木琴用爵士等方式創作演出，展現當代特色。

這次來台，他將與樂團演奏多首改編自泰國傳統歌謠的木琴曲之外，也將演奏去年過世，深受泰國人民愛戴的泰王拉瑪九世蒲美蓬作創作的《落雨》。這首音樂由泰王拉瑪九世蒲美蓬在1946年正式完成，創作之時還是王儲身份，深具意義，這首樂曲至今仍然深受泰國人民的喜愛。

擊樂比的是節奏，比的也是速度，除了堃印扎實又顆粒分明的泰國木琴演出之外，其他兩位6同場演出的擊樂家還包括黎巴嫩擊樂家蘇海歐‧卡斯帕以及來自烏茲別克的手鼓擊樂家阿玻斯．卡斯莫。

「勁速節奏」音樂會將於5月21日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時)