厚臉皮！電纜竊賊求警不要查扣作案工具
29歲李姓男子無業，專竊電纜變賣維生，昨(7)日他趁夜深人靜，到燕巢四林路偷剪電線當場被逮，警方見他犯案自備摺梯、板手、螺絲起子「傢私」一籮筐，李男還厚臉皮要求別沒收他的生財器具，讓員警聽了直搖頭。
昨天凌晨3點多，燕巢四林路住戶聽到窗外有聲響，赫見一男子爬梯子剪電纜，趕緊報案，鳳雄派出所長黃盟樹、警員王榮添趕到現場，卻不見人影，研判竊嫌躲在暗處，展開搜捕，發現李男躲在屋角暗處，將他逮捕。
現場查扣3條電纜線，共計10.5公斤，還有隨身所攜琳瑯滿目的作案工具多到讓人瞠目結舌，李男央求不要查扣其中的鋰電式軍鋸刀，警方反問為什麼？他竟回「那很貴」，令人傻眼。
警方表示，李男無固定經濟來源，平時靠打臨工維生，作案前，騎乘機車外出找尋作案目標，再利用深夜時分下手竊剪電纜，變賣現金花用，訊後將他依涉嫌竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。
(中時)
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