拒建墾丁轉運站 民：先解決大街違停與攤販

為解決墾丁大街交通壅塞問題，縣府規劃轉運站，避免大車進出墾丁大街。（周綾昀攝）

縣府今南下開說明會。（周綾昀攝）

縣府指出，將活化原有建築，不另外蓋建設，減少環境影響。（周綾昀攝）

屏東縣政府預計斥資4500萬元，於墾丁路與大灣路口規畫轉運站，盼解決墾丁大街壅塞問題，不過恆春居民卻不買帳，憂心將要承擔空汙與影響現有環境，認為應解決墾丁大街違停與違規攤販，今縣府發言人黃建嘉與城鄉發展處處長張桂鳳等南下開說明會，強調逐步解決。

一名低碳工作者認為，世界衛生組織曾公布柴油車引擎廢氣為最高風險致癌物質，若轉運站真的落成，屆時，墾丁這個人口密集處，大量公車在此怠速，居民與遊客就必須承受所有空氣污染。

「政府要正視人民所需。」一名居民表示，墾丁需要的是環狀公車，站牌涵蓋整個墾丁，車次夠多，減少汽車，這才是真正解決之道。環保人士張怡等人則質疑，墾丁大街4線道剩2線與違規停車才是主因，應徹底解決該問題，而不是花4500萬元擦屁股，破壞原有環境。

縣府城鄉發展處回應，轉運站不會蓋新設施，而是將舊有建築活化，也不會影響沙灘，並將墾丁牌樓前利用道路車道停靠接駁乘客的公車、接駁車，導引至路外停靠轉運；長途路線公車將截短至轉運站，往南乘客改由地區公車接駁，大幅減少穿越墾丁大街班次數。屏東分局交通隊也表示會嚴加取締違停。

張桂鳳強調，墾丁大街攤販問題會報請公路總局處理，並同步推動大型車不要開進大街，居民提出的意見都會列入規劃，新進度都會公布，她坦言，5000萬元內的建設開說明會，這是史上首例，因是墾丁國家公園，縣府格外謹慎。

(中時)