吃什麼恐增加子宮肌瘤風險？ 專家來告訴妳

目前尚無發現子宮肌瘤形成的原因，但肥胖、初次月經小於10歲，可能增加患有子宮肌瘤風險。(圖/達志影像/Shutterstock)

咖啡、牛奶、黃豆製品及紅肉，都是網傳增加子宮肌瘤的黑名單食物，事實真相究竟是如何，讓營養專家解說給你聽。

子宮肌瘤，在學術上是指子宮的平滑肌與結締組織纖維異常增殖形成的腫瘤，正常情況下是良性的，但是長期置之不理，恐會導致流產或不孕。

台灣女性罹患子宮肌瘤的人數逐漸增加，依據華人健康網，蘇妍臣營養師指出目前尚無發現子宮肌瘤形成的原因，但研究文獻中可以發現，肥胖、初次月經小於10歲，可能增加患有子宮肌瘤風險。

美國波士頓大學公共衛生研究學院斯隆流行病學中心在105年於《臨床心理學與婦科學》刊登，每日飲用超過３杯咖啡，或是攝取超過500毫克的咖啡因的黑人女性，患有子宮肌瘤的風險較高，並且研究團隊推測可能是因為咖啡刺激雌二醇增加有關，但蘇妍臣營養師表示，目前雌二醇刺激分泌過多的雌激素，是否會增高子宮肌瘤生成的風險，醫界尚未有明確定論，而且黑人女性因基因、缺少食用蔬菜及較無補充營養品，本就比白人女性患有子宮肌瘤的機率還高，因此單從咖啡因去評斷較不準確。

而常食用紅肉、相關加工品及喝酒的女性，蘇妍臣營養師指出，應要戒除該習慣，國際有研究證實，紅肉、相關加工品及酒長期飲酒過量，罹患子宮肌瘤的機率較高。

反而飽受汙名的黃豆，日本實驗發現，適度攝取黃豆製品可以提供植物性雌激素，反而具有保護作用，降低子宮肌瘤的風險；而飲用牛奶及攝取維生素A會導致子宮肌瘤，也並無足夠證實子宮肌瘤與其有關。

蘇妍臣營養師提醒，雖然咖啡因並無直接證據證實與子宮肌瘤有關，但攝取過多咖啡因會加速骨質疏鬆，因此民眾應照國民健康署建議，每日咖啡因攝取不超過300毫克，以避免骨質疏鬆提早上門。

(中時電子報)