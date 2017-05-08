幫車禍路倒女大生撐傘 台東人展現濃濃人情味

路人幫車禍路倒女大生撐傘擋烈日，展現濃濃人情味 （莊哲權翻攝）

路人幫車禍路倒女大生撐傘擋烈日，展現濃濃人情味 （莊哲權翻攝）

台東大學劉姓女學生今天上午騎機車上學途中，失速擦撞自小客車後摔倒，由於當時艷陽高照，柏油路面滾燙，附近的阿姨連忙撐傘為女學生遮陽，並在地上舖厚紙板，以免被燙傷，展現台灣的濃濃人情味。

劉姓女大生今天中午1時許，騎機車要往知本校區上課，在台東市漢陽北路和常德路口，因未減速失控擦撞自小客車，女大生應聲倒地。

附近民眾查看，驚見女大生倒臥地上，由於日正當中，地面炙熱，在等待救護車前來救援前，幾位路過的好心阿姨趕緊撐傘幫女學生擋烈日，還有人則拿厚紙板鋪在馬路上，避免女大生被燙傷。

女大生意識清楚，僅顏面多處受擦傷，送台東基督教醫院後無大礙。自小客駕駛表示，由於事故地點常有車禍發生，已刻意放慢車速，雖然發現有物體靠過來，但是根本來不及反應。

(中時)