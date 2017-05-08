美媒專訪 林全：我們要貪心一點多幾家台積電

行政院長林全上周五接受美知名財經媒體彭博社專訪，今天刊出全文。林全表示，台灣產業鏈的競爭力強，也願意與任何世界上的任何強者合作，但台灣經濟不能只與中國連結，也不能只有蘋概股，還需要有更多機會，才能平衡發展。他認為，台灣應該更貪心一點，培養出幾家如同台積電的產業冠軍。

林全是上周五接受彭博專訪，這也是他上任以來首次接受外國媒體訪問，在兩個小時訪談中暢談台灣經濟改革、改善投資環境，以及促進與美中經貿關係等主題。

林全指出，台灣經濟成長會跟中國大陸或蘋果有密切關係，這是必然結果。台灣跟對岸本身產業距離這麼近，雖現在已漸漸走向競爭，還有很多產業是互補，同時對岸有一個很大市場。

從國際貿易和分工來看，林揆說，台灣和對岸發展經濟關係，不是應該要推開來的事情，而是要想辦法創造雙方互利。

至於蘋果也是一樣，Apple產品在全世界暢銷，如果沒有台灣這麼有效率的生產來支持，相信Apple今天不會這麼有競爭力，林全說，台灣是很小經濟體，不可能自己生產一項東西，把全國資源用在一項產品製造行銷到全球，這不是聰明做法，有人說，「如果有一天Apple不行了怎麼辦？」那沒關係，另一個（企業）起來的話，仍然會跟台灣合作。

林全說，我們的產業鏈有很強的競爭力，所以樂意跟任何一個強者合作，這是台灣可以做的特色。但必須強調，不能只有這兩項，必須有更多機會。至於「經濟太依賴台積電」這個講法，林揆覺得也不完全對，台積電發展的很好本來就對台灣經濟很有幫助，「雖然台積電董事長（張忠謀）講過，不要以為可以有很多個台積電」，林揆說，政府當然應該貪心一點，再多培養幾個產業。

(工商)