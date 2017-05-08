KITTY迷要暴動啦！全台最新KITTY主題餐廳在林口！

一樓的奧斯卡紅毯區，供民眾與巨星KITTY拍照。(業者提供)

巨星怎麼能沒有專屬化妝室呢？(業者提供)

Hello Kitty經典造型蝴蝶結設計的椅背座位。(業者提供)

雞肉BBQ深盤披薩。(業者提供)

繽紛魔豆歡樂餅。(業者提供)

限量商品KITTY大小抱枕。(業者提供)

Hello Kitty是三麗鷗集團最受歡迎的明星，以kitty為主角的主題住宿房、客機彩繪、主題候機室以及主題餐廳……開張後都受到民眾喜愛，這一回，kitty要進軍好萊塢囉！

原來是全台規模最大的影城─威秀集團跨足餐影業，並首次跨界與台灣三麗鷗合作，打造全台最新的Hello Kitty主題餐廳。甫於今年二月開幕的「Hello Kitty Red Carpet美式餐廳」，餐廳空間設計以電影院為發想，鋪上紅毯，將Hello Kitty打造為好萊塢大明星！一樓入口處，有奧斯卡紅毯場景供民眾與巨星拍照，二樓更特別建置好萊塢巨星規格的Hello Kitty化妝間，從大面化妝鏡到化妝品、造型服飾與配件一應具全！

一、二樓共110坪的空間，處處都有KITTY的可愛蹤跡，夢幻空間好玩又好拍，來到這裡，除了要和紅毯巨星合照，以及在巨星專屬化妝間拍照外，絕對不能錯過Hello Kitty經典造型蝴蝶結設計的椅背座位！包管你坐下來就不想走！

而除了好玩好拍，既然是主題餐廳，餐點方面也絕不馬虎，餐廳請到資歷精彩豐富的研發主廚廖冠程，因餐廳主打女性以及有小孩的家庭客，在餐點設計上，主廚以清爽、方便食用為主軸，創作出結合Hello Kitty元素與可口的用料的創意美式料理。人氣料理括有雞肉BBQ深盤披薩、Hello Kitty馬卡羅拼盤、藜麥野菜蔬果沙拉佐優格醬汁、歡樂餅，以及莓果冰磚歐蕾。

逛完、吃完、拍完，當然不能錯過KITTY周邊商品，「Hello Kitty Red Carpet美式餐廳」在一樓也為了KITTY鐵粉設置獨一無二的周邊商品販售區，包括一上市就搶購一空的Hello Kitty頭型抱枕、還有玩偶吊飾、保溫瓶、隨行杯、明信片、資料夾……等限量商品，喜歡的，通通帶回家！

(中時)