KITTY迷要暴動啦！全台最新KITTY主題餐廳在林口！
Hello Kitty是三麗鷗集團最受歡迎的明星，以kitty為主角的主題住宿房、客機彩繪、主題候機室以及主題餐廳……開張後都受到民眾喜愛，這一回，kitty要進軍好萊塢囉！
原來是全台規模最大的影城─威秀集團跨足餐影業，並首次跨界與台灣三麗鷗合作，打造全台最新的Hello Kitty主題餐廳。甫於今年二月開幕的「Hello Kitty Red Carpet美式餐廳」，餐廳空間設計以電影院為發想，鋪上紅毯，將Hello Kitty打造為好萊塢大明星！一樓入口處，有奧斯卡紅毯場景供民眾與巨星拍照，二樓更特別建置好萊塢巨星規格的Hello Kitty化妝間，從大面化妝鏡到化妝品、造型服飾與配件一應具全！
一、二樓共110坪的空間，處處都有KITTY的可愛蹤跡，夢幻空間好玩又好拍，來到這裡，除了要和紅毯巨星合照，以及在巨星專屬化妝間拍照外，絕對不能錯過Hello Kitty經典造型蝴蝶結設計的椅背座位！包管你坐下來就不想走！
而除了好玩好拍，既然是主題餐廳，餐點方面也絕不馬虎，餐廳請到資歷精彩豐富的研發主廚廖冠程，因餐廳主打女性以及有小孩的家庭客，在餐點設計上，主廚以清爽、方便食用為主軸，創作出結合Hello Kitty元素與可口的用料的創意美式料理。人氣料理括有雞肉BBQ深盤披薩、Hello Kitty馬卡羅拼盤、藜麥野菜蔬果沙拉佐優格醬汁、歡樂餅，以及莓果冰磚歐蕾。
逛完、吃完、拍完，當然不能錯過KITTY周邊商品，「Hello Kitty Red Carpet美式餐廳」在一樓也為了KITTY鐵粉設置獨一無二的周邊商品販售區，包括一上市就搶購一空的Hello Kitty頭型抱枕、還有玩偶吊飾、保溫瓶、隨行杯、明信片、資料夾……等限量商品，喜歡的，通通帶回家！
(中時)
關鍵字：餐廳、主Hello Kitty、美式
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。