《時來運轉》運彩5／9-5／15單場、場中投注 陳冠宇本季首先發戰樂天

陳冠宇9日將迎本季首度先發，對戰強敵樂天。(本報資料照)

提供「台灣運彩單場暨場中投注場次預告表(民國 106年05月09日~民國106年05月15日)」供大家參考：

本週焦點預告：

1.「美國職棒」：提供8場單場或場中投注。

芝加哥小熊作客科羅拉多落磯山三連戰，台灣運彩提供兩場單場及場中投注。兩隊本季首次交手，上球季冠軍小熊去年與落磯山交手6次僅拿下2勝，本次作客實力堅強的落磯山，想要獲勝並不容易。

5/12(五)~5/15(一)美聯西區龍頭休士頓太空人，與美聯東區第一的紐約洋基進行四連戰。台灣運彩提供三場賽事單場或場中投注，與彩迷共同關注兩強對決。兩隊今年賽季首次對壘，洋基近期戰績5連勝且在主場勝率高達80%，太空人作客可要小心。

2.「日本職棒」：提供6場單場投注，視對戰組合加開場中投注。

5/9(二)羅德海洋作客樂天金鷹，台灣好手陳冠宇將先發挑戰龍頭樂天。本季陳冠宇首度先發，台灣運彩提供單場投注，彩迷一同關注。

5/10(三)日本火腿鬥士迎戰西武獅，雙方交手6場火腿鬥士以1勝5負居於劣勢外，更以3.5場勝差落於西武獅之後，近況有回穩的火腿鬥士能否拉近距離？就看能否發揮主場優勢。

5/12(五)-5/14(日)日本火腿鬥士與羅德海洋三連戰。火腿鬥士終止10連敗後，同聯盟戰績排名最後易主為羅德海洋。開季至今只拿下8勝的羅德海洋，有兩勝來自於火腿鬥士的貢獻，能否再拿下勝利，就看投手能否封鎖火腿鬥士的打線。

3.「美國職籃」：提供3場單場投注，視對戰組合加開場中投注。

本週進入季後賽第二輪最後對決。

5/10(三)戰成2:2平手的休士頓火箭與聖安東尼奧馬刺，將進行第5場的對戰。馬刺在主場能否阻擋火箭猛烈的3分球攻勢，再拿下一勝聽牌？大鬍子哈登與馬刺沉默殺手里歐納德誰才是能帶領球隊晉級下一輪？台灣運彩提供單場投注。

戰成2:2平手的華盛頓巫師與波士頓塞爾提克，各自守下自家主場的戰役，5/11(四)將再回到塞爾提克的主場。例行賽以分區第一之姿打進季後賽，一路面對難纏的對手，關鍵第五戰是否能率先聽牌？

4.「足球」：提供9場單場或場中投注。

4.1「亞冠足球」：提供1場單場及場中投注。

5/9(二)江蘇蘇寧作客阿德雷德聯。江蘇蘇寧已提早確定進入16強，阿德雷德聯若想要晉級以小組第二晉級，一定要取得勝利，才有機會與濟洲聯比較積分爭取晉級。

4.2「歐冠足球」：提供2場單場投注。

本週進行4強第二回合賽事。

5/10(三)摩納哥作客尤文圖斯。上週摩納哥在主場以0:2輸給尤文，本次作客要扳回劣勢有點難度。

5/11(四)皇家馬德里作客馬德里競技。上回合以3:0贏馬競的皇馬，主將C羅納度演出帽子戲法，一人攻進3球。回到主場的馬競要追回超過3球才有機會殺入決賽，難度頗高。

4.3「歐聯足球」：提供2場單場投注。

拿下本屆歐聯冠軍的隊伍，明年將可以直接參加歐冠聯賽的小組賽，目前4隊無不卯足全力求勝。

5/12(五)奧林匹克里昂主場迎戰阿賈克斯，首回合作客以1:4敗北，次回合回主場需要逆轉勝才能晉級決賽。

5/12(五)曼聯主場對上塞爾塔維戈。曼聯首回合1:0獲勝，次回合在主場保持不敗，就可晉級。

4.4「英超足球」：提供2場單場及場中投注。

5/14(日)超級星期天，兩場精彩賽事。

利物浦要力保前4名，本週勢必要拿下西漢姆聯取得積分，不然就有可能跌出前4，地位不保。

托特納姆熱刺要力保爭冠最後希望，上週意外輸給西漢姆聯後已無退路，拿下曼聯為首要目標。

5.「國家冰球」：提供3場單場。

進入季後賽第二輪的國家冰球，目前3個分組分別聽牌中，包含匹茲堡企鵝3:2領先華盛頓首都、渥太華參議員3:2領先紐約遊騎兵以及愛德蒙頓油人3:3打平安納罕鴨，台灣運彩提供單場投注，3場賽事結果決定誰能闖進分區冠軍爭奪賽。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)