檳榔價高，宵小DIY手電筒檳榔刀偷採

因檳榔價格高漲，張男自製手電筒檳榔刀，偷採近6000元檳榔。（潘建志翻攝）

因檳榔價格高漲，張男自製手電筒檳榔刀，偷採近6000元檳榔。（潘建志翻攝）

屏東內埔警分局萬巒分駐所所長鍾壽明、警員王李平生在巡查時，在萬巒鄉中正路發現張姓男子騎單車，在檳榔園產業道路徘徊，上前盤查後發現張嫌車上有毒品、吸食器，還有1把DIY的手電筒檳榔刀，也起出偷採來的檳榔。

警方表示，今年因檳榔產季延遲，產量減少，近日的收購價創下新高，每台斤超過1300元，檳榔攤1包3粒要賣50元，引起宵小覬覦。張嫌因沒錢買毒，才將腦筋動到檳榔園，還自己DIY手電筒檳榔刀，方便偷採。

張嫌有毒品、竊盜前科，他表示為了方便夜間採檳榔，才會在檳榔刀上加裝手電筒偷採，目前已在3處檳榔園得手，估計價值約5870元，警方訊後依竊盜、毒品危害防制條例等將張嫌移送，分局也啟動「護農LINE群組」加強警民聯繫，希望嚇阻宵小。

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(中時)