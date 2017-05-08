我想飛! 竹崎高中林佳慧堅持夢想18年

竹崎高中生林佳慧（右二）18年來堅持夢想當飛行員，近期錄取空軍官校，讓校長郭春松（右一）說讚。（高錦如攝）

「我想飛！」嘉義縣竹崎高中高三生林佳慧，18年來夢想堅定，雖然就讀體育班，有大半時間都在練球，但她仍自我要求規畫讀書時間，近日錄取空軍官校理工組飛行組軍費生，她開心說：「可以飛了」。

「我想開戰鬥機！」林佳慧笑著說，兒時爸媽帶著她去屏東空軍基地參觀，對飛行員的裝扮、戰鬥機飛過天際，留下深刻的印象，並認為該職業超酷，而立下當飛行員的夢想。

雖然體育班課業吃緊，但林佳慧她仍咬牙苦撐、規畫讀書時間，天天讀到晚上12點。導師李孟亭說，相較其他同學，林佳慧相當認真，因練球常耗掉許多體力、早起晨操，許多學生常在課堂中打瞌睡，但她仍努力抄筆記、上課，因此成績也常保持在前3名。

竹崎高中校長郭春松表示，林佳慧以學測個人申請及運動績優招生錄取國立清華大學、高雄大學及屏東大學，但她仍堅持飛行夢，曾多次詢問是否有其他入學管道，近日終於圓夢，學校師生都替她感到開心。

(中時)