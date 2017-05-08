全大運》帶著學弟跑 陳傑4百米破大會7連霸

我國400公尺紀錄保持人陳傑飆出46秒63全大運新猷。(林宋以情攝)

從101年全大運起就蟬聯400公尺王座，我國400公尺紀錄保持人陳傑不獨善其身，8日全大運拋開連霸壓力，以帶著後輩楊隆翔、王偉旭跑的想法，飆出46秒63大會新猷，7連霸當作送給自己的畢業禮和生日禮。

「知道學弟們也不錯，要說不去想連霸是不可能的。」陳傑坦言最後一年全大運，雜念特別多，他念頭一轉，「放開輸贏的壓力，搞不好輸了連霸終止，我反而能鬆一口氣。」

我國400公尺紀錄保持人陳傑飆出46秒63全大運新猷。(林宋以情攝)

平常在國訓就常與楊隆翔、王偉旭共同訓練，陳傑以另外一種角度激勵自己，「帶著他們跑，看能不能創造更好的成績。」在陳傑的刺激下，楊隆翔跑出個人最佳46秒73，一舉達到47秒20的世大運參賽門檻，此成績也超越陳天文，躍居國內歷年第3傑。

國內男子千六接紀錄3分07秒61高懸19年，是1998年泰國曼谷亞運由陳天文、李清言、林進福、張博智創下，陳傑也盼聯手年輕世代，早日改寫紀錄。

往年都在全大運過生日，陳傑今年也不意外，不少粉絲還特地送卡片、蛋糕替他加油打氣，陳傑笑說，「每次全大運都有給自己的生日禮物，不管是達標還是金牌，這個破紀錄金牌算是很好的慶祝。」

(中時電子報)