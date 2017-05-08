維權律師謝陽承認煽動顛覆國家政權 否認逼供說

大陸內地維權律師謝陽。(蔡浩祥翻攝)

於前年「709事件」被捕的大陸內地維權律師謝陽，因被控煽動顛覆國家政權罪及擾亂法庭秩序，今於湖南省長沙市中級人民法院一審開庭。謝陽除當庭表示悔意，也針對近期媒體報導稱，審訊期間遭酷刑逼供消息予以否認，強調公安與檢察機關的偵查及起訴皆為合法，也給予充分保障。

本次庭審，負責審理的長沙市中級人民法院共邀請40多人到場旁聽，除謝陽親屬，還包括境內外記者、法學學者、執業律師、部分人大代表及政協委員等，法院的官方微博帳號更全程進行圖文轉播，足見其慎重。

控方指出，謝陽自2012年起，多次在微博發表文章，鼓吹「顛覆政權是基本人權」等反動言論，累積公開發布文章多達180多篇，其中部分文章點閱率達30多萬；另外，謝陽也率眾於黑龍江慶安、廣西南寧等地聚眾滋事；期間也以拍桌、辱罵法官、煽動群眾等方式擾亂庭審進行，企圖中斷庭審。

面對控方指控，謝陽坦承起訴內容屬實，被問到公安與檢察機關偵查是否合法，及有關單位是否保障他的權利？他表示，有關單位偵查皆合法，也充分保障他個人權益，否認日前媒體報導的「逼供說」。

謝陽在被告人最後陳述時表示，他的所作所為與律師身分背道而馳，給黨和國家造成很不好的影響，不僅真誠表示認罪悔罪，也願意接受法律制裁，希望以自身案例做為反面教材，警惕世人。

同時，他也呼籲海內外維權律師，應放棄透過聯繫境外或網路媒體炒作敏感事件、攻擊司法制度及抹黑執政當局等方式，一定要在法律框架內行事，避免被反中勢力利用，犯下無法挽回的錯誤。

庭審中，控辯雙方也分別就謝陽案提出意見，謝陽的辯護律師也針對起訴書內容及犯罪情節進行辯護，並提出對謝陽從寬處分的意見。最後法院宣布，將擇期宣判謝陽案。

(旺報)