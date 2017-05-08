白色恐怖獄後再出發 張常美養出一門4傑

市長朱立倫今天上午到府致贈水果禮盒祝賀，右起為歐陽慧剛、歐陽慧珍、朱立倫、張常美、歐陽慧儒、歐陽慧濤。（譚宇哲翻攝）

張常美（左後）與丈夫歐陽劍華（右後）攜4名子女於1975年拍攝全家福。（譚宇哲翻攝）

張常美與丈夫歐陽劍華於1962年新婚時合影，當時2人皆甫經歷白色恐怖冤獄。（譚宇哲翻攝）

高齡87歲的新北市模範母親張常美，年輕時蒙受白色恐怖冤獄長達12年，出獄與在獄中結識的丈夫歐陽劍華白手起家，以凡事親力親為的身教養育1女3子，讓4人分別在藝術、學術界大放光彩，自身更擔任起長女歐陽慧珍舞蹈團的藝術顧問，甚至親自為團員縫製舞衣，成為令眾人敬愛的「歐陽奶奶」。

新北市長朱立倫今天上午前往張常美位於三重區正義北路的家中拜訪，朱立倫說，張常美在困頓中激發生命的韌性，誠如一朵「壓不扁的玫瑰」，是新時代女性的典範，最偉大的母親。

張常美16歲就讀高職時，因擔任班長成為學生自治會員，無端遭白色恐怖牽連入獄，意外在獄中認識現已過世的丈夫歐陽劍華，2人出獄共組家庭養育1女3子，在三重開設「華美禮品部」。

歐陽劍華出身文人校長，他的「冠首詩」將求墨寶者的名號藏於古典詩詞行首間，文采華麗、獨樹一格，吸引文人雅士紛紛上門求墨寶，張常美則張羅店務和教育子女，栽培出一門4傑，張常美晚年即投入長女歐陽慧珍創立的舞蹈團，擔任起藝術顧問，持續為舞團奉獻。

張常美長子歐陽慧剛為美國紐約州立大學音樂博士，現任實踐大學教務長；次子歐陽慧濤為美國愛荷華大學水利工程博士，現任國立宜蘭大學土木系教授；三子歐陽慧儒則是國立師範大學音樂碩士，知名大提琴演奏家，加上國寶級大師歐陽慧珍，歐陽家1門4傑為人津津樂道。

今天上午3位兒子均專程從外地回到三重陪伴張常美，1女3子齊聚一堂，齊聲向這位在困頓年代中一手拉拔他們長大的老母親說聲：「謝謝媽媽，母親節快樂！」

(中時)