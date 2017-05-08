談謝陽案 陸律師籲莫採非法手段
針對大陸內地維權律師謝陽，因被控煽動顛覆國家政權罪及擾亂法庭秩序，今於湖南省長沙市中級人民法院一審開庭。出席旁聽的律師同業受訪認為，大陸正處於轉型階段，許多社會矛盾的發生是必然，身為律師，就應透過法律保護當事人合法權益，維護社會公平正義，而非採非法手段。
本次庭審，控辯雙方分別就謝陽案提出意見，謝陽的辯護律師也針對控方起訴書內容及犯罪情節進行辯護，並提出對謝陽從寬處分的意見。法院最後宣布，將擇期宣判謝陽案。
談及對謝陽案的感想，北京（大成）長沙律師事務所律師毛英認為，律師是法律工作者，有職責在法庭上維護社會公平正義，一旦律師不在法庭上，且基於法律框架下處理有關事務，不僅損害當事人合法權益，採非法手段也違反了法律原則。
毛英指出，從事律師的首要之務就是要依法維護當事人的合法權益，不能採違法行為去落實自己的想法，也絕不能忘記自己的職業道德與操守，這是天職。
不過，對於謝陽的認罪態度，毛英印象深刻地表示，庭審過程充分保障謝陽身為被告人的權益，且從他在庭審上的態度看來，認罪意識是他真實的表示，至少態度上是誠懇的，身為同業還是希望法院能從輕量刑。
具人長沙人大代表身分、湖南金凱華律師事務所主任劉德文則表示，謝陽的行為不僅危害國家根本利益，也傷害到人民群眾的核心利益；身為人大代表的他，堅決支持法源依法審判。
劉德文指出，謝陽的犯行已讓他成為沒有邊界及法律自由的法律工作者。他呼籲，現在是一個輿論開放自由的年代，但面對西方國家對大陸不友善的輿論一直都沒有停過，民眾必須保持冷靜清醒的頭腦，避免受到煽動。
(旺報)
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