大溪月眉農田遇雨就淹 水務局工法居民有意見
桃園市大溪區月眉一帶農田遇雨就淹，市府水務局日前在街口溪埋設涵管專供農田排水用。工程目前進入尾聲，但居民認為涵管效果有限，且容易淤塞。市議員陳治文認為應該立刻停工，里長黃文中則批評，該打掉重做就打掉重做。
月眉農田因最高點比鄰近排水的街口溪最低點還低，因此逢雨就淹。水務局因此施作排水改善工程，並在街口溪下埋設1.2公里長的涵管，專門排放農田的雨水。但工程接近完工，居民卻發現情況並未改善。陳治文8日邀集水務局、黃文中及居民前往會勘。
水務局表示，因街口溪兩側用地取得不易，原先評估街口溪旁再設明溝，但有多處土地無法取得，才會採取埋設涵管的方式。水務局補充，若是單純將街口溪加寬、加深，街口溪一但下雨時，溪水湧入導致水位高漲，農田的排水一樣無法進入，還有倒灌可能。至於涵管的排水系統則跟街口溪完全分開，就算街口溪暴漲，涵管也不受影響。
(中時)
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