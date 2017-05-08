緝毒達人顯威 台北毒販栽在恆春警
恆春分局繼破獲7人販毒集團後，6日晚間，半年內查獲30多件毒品案的緝毒達人任俊國，再查獲從台北南下至屏東車城販賣毒品的尤性及張姓藥頭，當場查獲已分裝好的64.78公克安非他命，另2人直呼「跑那麼遠還被逮，有夠雖」。
仁壽派出所巡佐兼副所長任俊國，日前接獲線報，指稱車城統埔路有通緝犯出沒，便與2名警員前往查緝，而停放在路邊的賓士車，見到警方巡邏車接近時，便倒車猛踩油門要離開，車旁一名男子更迅速跑走，警方見形跡可疑便上前盤查。
車門一開就發現恆春地區著名的尤姓女藥頭，車上還有徐姓及蕭姓2名男子，員警隨即徐男包包內找到11包，總共重達64.78公克的安非他命。
警方表示，徐男與蕭男都是台北人，平時以販毒為生，近日因全台警方積極查緝毒品，導致毒品供應缺少，價格飆升，因此2人將腦筋動到未反應價格的南部，才跟尤女搭上線，雙方驗貨認為品質不錯，便相約車城交易，不料卻被緝毒達人盯上，經訊後3人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，並追查毒品來源。
恆春分局長曾學貴表示，任俊國調陞恆春分局才6個月，已緝獲30多件毒品案，分局也計畫請他帶領年輕一輩的員警，傳授刑事偵防技巧，讓查緝經驗能傳承擴散。
(中時)
關鍵字：恆春
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