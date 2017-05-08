5月雪綻放 龍潭、大溪賞桐景點多

龍潭區客家文化館園區內近日油桐花盛開，吸引遊客前往拍照。(賴佑維攝)

「5月雪」油桐花來囉！桃園市大溪、龍潭多處賞桐景點，近日油桐花開始盛開，其中龍潭、大溪最多熱門景點。因油桐花容易凋零，若起風時，花瓣就彷彿雪花慢慢飄下，也因此得到5月雪美名。

桃園市風景區管理處表示，桃園市內多處賞桐景點，其中龍潭、大溪最多，大溪包含十一指古道、大艽芎古道、打鐵寮古道，都是著名景點。至於龍潭則有小粗坑步道、石門山也都有不少桐花樹。

(中時)