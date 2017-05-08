被控夜店撿屍 澳門男遭北檢聲押
澳門籍盧姓男子月初與3名男姓友人來台旅遊，到夜店把酒言歡時邂逅女子小如(化名)，5人酒後共赴飯店開房，小茹卻指控遭4男猥褻。台北地檢署漏夜複訊後，認為盧男嫌疑重大且有逃亡之虞，今依強制猥褻罪嫌聲押獲准，其餘3名男子則請回。
據調查，盧姓男子等4名男子來台遊玩，在北市夜店結識女子小如，4男1女把酒言歡，離開夜店轉往飯店開房續攤。
小如指控，當晚喝了不少，昏沉中在飯店醒來發現自己衣衫不整，身旁卻躺著前晚才認識的盧男等4人，向警方指控酒後遭盧男帶人帶往飯店，還趁她酒醉之際猥褻。
北市松山分局獲報調閱飯店監視器畫面，發現盧姓男子等4人與小如於昨日凌晨3時進入飯店，警方則是在凌晨4時接獲小如友人報案，昨循線通知盧姓男子等4人說明。
盧男等人均否認與小如有肌膚之親，更沒有猥褻。北檢複訊後，認為盧男涉嫌重大，且為來台旅客、近日將出境，以有逃亡之虞聲押獲准。其餘3名男子罪嫌不足，訊後請回。
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(中時)
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