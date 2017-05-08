男子坐七樓遮雨棚險象環生警消費時救人

吳姓男子站在7樓遮場板上險象環生，消防人員從8樓陽台趁機將他拉上去。（許素惠翻攝）

虎尾18歲疑似精神障礙的吳姓男子上半身赤裸坐在大樓7樓的遮雨棚，喃喃自語要跳樓，險象環生，嚇壞路過民眾，趕緊報案救人，虎尾消防隊費了2小時和他溝通，以電焊焊開8樓住家陽台鐵窗，趁他與母親談話時，出其不意以繩索將他套住將他拉起，挽回一命。

(中時)