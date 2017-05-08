警送尿液採驗通知書 毒蟲竟又攜毒遭逮

劉姓男子吸毒成癮又遭逮。(郭韋綺翻攝)

住高市茄萣區、有毒品前科43歲劉姓男子，日前騎腳踏車外出被警方攔下，員警原想直接將尿液採驗通知書當面交給他，沒想到劉男緊張直發抖，員警察覺有異，在他口袋找到安非他命0.4公克，當面痛斥他不知悔改，訊後依毒品危害條例移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，有毒品前科劉男無業，遊手好閒，缺錢花用向母親索討，十足啃老族；本月5日中午，他向母親索討500元後即騎乘腳踏車出門，於南萣橋下以500元價錢向1名綽號「黑狗」男子購得二級毒品安非他命1小包，騎腳踏車返家途中，被巡邏員警攔下。

警方表示，劉男吸毒成癮，原本是要送尿液採驗通知書給他，沒想到他竟又攜毒遭逮，全案依毒品危害條例移送法辦。

(中時)