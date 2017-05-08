兵變直播輕生 警及時救人

王姓男子在吊橋上欲尋短，被警方勸阻。（許素惠翻攝）

王姓男子在吊橋圍欄上掛一條童軍繩欲尋短，幸警方及時攔阻。（許素惠翻攝）

天氣悶熱，溺水意外頻傳，尋短事件也層出不窮，警消連日來疲於奔命勸阻，生死一線間。檢署官日前一天相驗7人，其中4人都是服毒自盡，特別的是，全喝同品牌的巴拉刈農藥，身心科醫師叮囑天熱要懂得紓解憂悶。

正在當兵的22歲王姓男子因為女友琵琶別抱，令他傷心欲絕，買了一條童軍繩到斗南親水公園吊橋上，準備上吊輕生，還在臉書直播，被遊客發現報警，由於該遊客無法描述地點，警方根據視訊影像辨識出是親水公園，及時阻止悲劇發生。

此外，雲林地檢署檢察官日前一天就相驗了7人，4人都喝農藥自殺，有久病厭世者，也有為憂鬱症所苦的，檢方發現，巧的是，都是喝同一牌的巴拉刈。

虎尾若瑟醫院身心科主任詹智堯說，根據統計，5到8月是自殺高峰期，若逢天氣變化或家庭等其他因素仍有不少案例，建議天熱情緒煩躁憂悶時，可尋友聊天或到戶外散心消暑，倘沒有改善或連續2周都想不開，最好就醫。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

請珍惜生命，再給自己一次機會。

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(中時)