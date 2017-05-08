擔心畢業失業？中華大學保證36Ｋ
為配合經濟部智慧電子學院計畫，中華大學推出「先進製程積體電路佈局工程師人才養成班」，培育專業人電子工程人才，8日上午舉行開學典禮，學員只要通過考核結訓，即可進入科技公司就業，學費不僅全免，還能穩拿36K薪資，超級有保障。
中華大學先進製程積體電路佈局工程師人才養成班，只要應屆畢業生都可報名，不限任何領域科系，校方表示，養成班須需8萬元學費，透過工業局補助，學生只要自費一半，也就是4萬元費用，對於校內身心障礙、原住民、低收入戶或中堅企業員工身分，僅需負擔2萬4000元，其餘同樣由經濟部工業局補助。
校方表示，先進製程積體電路佈局工程師人才養成班，開放20位同學參加，上課時數共計312小時，5月8日起至8月7日止，每周一、三、五上午9點25分至下午5點55分每日上課8小時，包括基礎、核心、實務等3大課程。
學員通過考核結訓後，就業滿1年或找到比36K更好的職務，校方將全額退回保證金，8日開班儀式中，不僅有多名校內同學參與，更有畢業校友專程回到母校進修。電子工程學系主任賴瓊惠表示，學校首度與政府、業界合作，透過業師專業課程，傳授學生專業技能，培育業界所需人才，讓學生贏在就業起跑點。
(中時)
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