車子不見報警 原來是忘了

老婦忘記車子放在藥局前，以為不見了，警方幫她找到。（許素惠翻攝）

陳姓老婦騎電動代步車到虎尾台西客運車站，將車子放在一藥局前，後坐車前往斗六就診，返程時找不到車子，民眾見他著急到處找，便報警請警協助，警方研判應不可能遭竊，應該是老婦忘了放在哪裡，果然在藥局前找到。

(中時)