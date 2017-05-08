父抱高燒兒就醫 警車一路護送

李姓男子7日晚間8時許獨自騎著機車，一手抱著高燒的1歲多幼子出門求醫，行經桃園市中壢區龍岡路時，恰好被桃園市中壢警分局龍興派出所長蔡佳男、警員吳俊彤、林志宇等人巡邏發現，獲員警開警車鳴笛護送，最後經治療後無大礙。

(中時)